Ein Streifzug durch die Diagonale 2021

So fanden die am Grazer Stadtrand Gestrandeten am Mittwoch vergangener Woche gegen 22 Uhr unter den Bögen eines Supermarkts ein Refugium, das eine improvisierte Party möglich machte. Der Schauplatz, umgeben von Baustellen, entwickelte seinen eigenen industriellen Glamour, und die in Schwarz gekleidete Heldin des Abends, die Autorin, Cartoonistin, Performerin und Instagram-Aktivistin Stefanie Sargnagel, trank in der Menge Dosenbier mit ihrer Entourage.

Eine Stunde davor war Sargnagel auf die Bühne geschlurft und hatte ein paar lakonische Betrachtungen zu ihrer künstlerischen Arbeit vom Stapel gelassen. „Als Underdog aus dem Callcenter schießt man eben andere Sachen raus als die Kulturelite.“ Beim Bücherschreiben sei man, wenn man scheitere, immer selber schuld. Beim Film dagegen werde man herumkommandiert, sei für nichts mehr verantwortlich. Nach den Dreharbeiten habe sie erst wieder lernen müssen, wie das geht: waschen, essen, frisieren, Zähne putzen. Wenn jemand also Interesse habe an ihr als Schauspielerin, sei sie für alles offen, „rein vom Arbeitsprozess her“ habe sie es sehr genossen.