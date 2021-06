Crossing Europe: Radau mit Riesenfliege

2021 ist das letzte Jahr, in dem Crossing-Europe-Gründerin und -Direktorin Christine Dollhofer programmverantwortlich auftritt; sie wurde unlängst zur neuen Chefin des Wiener Filmfonds gekürt. Die 18. Ausgabe ihres Festivals bietet in mehreren Programmschienen über 120 Filme aus 40 Ländern auf. Allein im Wettbewerb hat vieles Platz. Zum Beispiel das Frauenhass und religiösen Extremismus verhandelnde Arthouse-Juwel „Beginning“ von der jungen georgischen Filmemacherin Dea Kulumbegashvili, die der Tristesse ihrer Erzählung den Trost der Schönheit ihrer Bilder und Inszenierungsformen entgegenstellt; oder auch der griechische Autorenfilm „Apples“ des Regisseurs Christos Nikou, der mit Witz und sanftem Schrecken eine schlimmere Pandemie als die gerade erlebte an die Wand malt: Alle Befallenen vergessen darin ihre Identitäten und Lebenszusammenhänge.