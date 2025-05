Endspurt bei den Filmfestspielen in Cannes: Wer wird die Goldpalme gewinnen?

Als Medium ist der Film allerdings kein gutes Nachrichteninstrument, kein Triebwerk der Aktualität, dazu ist seine Inkubationszeit zu langwierig, seine Herstellung zu kostspielig; als Werkzeug der humanistisch-philosophischen Analyse ist er umso besser geeignet. Wenn ein Filmemacher wie der Iraner Jafar Panahi – der in seiner Heimat seit Jahrzehnten nicht nur härtester politischer Repression ausgesetzt ist, sondern auch Arbeitsverbot und Haftstrafen erhalten hat – seinen heimlich gedrehten neuen Film gegen alle Widerstände persönlich nach Cannes bringt, dann ist dies mehr als nur eine Kinopremiere; es ist eine Triumph der Revolte gegen die Barbarei. In Panahis „Un simple accident“ kidnappt eine Gruppe von Regimegegnern ihren ehemaligen Gefängnisfolterer, um an diesem blutig Rache zu nehmen. Nur wie? Und: Ist er wirklich und zweifelsfrei der, für den sie ihn halten? Panahis Film ist eine kluge, zornige und letztlich doch besonnene Abhandlung zur Fragen des Widerstands gegen die Unmenschlichkeit. Ähnliches lässt sich über „Two Prosecutors“, den spröden, aber konsequent formulierten Film des Exil-Ukrainers Sergei Loznitsa behaupten, der die mörderische Bürokratie des Stalinismus geradezu kafkaesk ins Auge fasst. Zwei Favoriten im Kampf um die Goldene Palme, die morgen Abend von Jury-Präsidentin Juliette Binoche im Kinopalast an der Croisette verliehen wird, sind damit genannt. Zwei andere herausragende Wettbewerbsbeiträge, Wes Andersons „Der phönizische Meisterstreich“ und das hochdifferenzierte, popkulturell informierte Gangster-Epos des Brasilianers Kleber Mendonça Filho, wurden an dieser Stelle bereits gewürdigt. Als mehrheitsfähig erwiesen sich auch das Familiendrama „Sentimental Value“ des Norwegers Joachim Trier, der auf seine exquisite Erfolgskomödie „Der schlimmste Mensch der Welt“ (2021) nun einen etwas schlichteren, eben auch sentimentaleren Film folgen lässt: Wieder spielt Renate Reinsve eine sympathische Neurotikerin, diesmal im Clinch mit ihrem narzisstischen Vater (Stellan Skarsgård), einem gefeierten Regisseur, der plötzlich Interesse an ihr entwickelt, weil er sie als Hauptdarstellerin für seine nächste Kinoarbeit engagieren will. Trier gelingen einige großartige Szenen, oft aber begnügt er sich auch mit naheliegenden Klischees und den ausgetretenen Pfaden einer zwischen Sein und Schein unaufgelösten Existenz.

Die Stärke eines Filmfestivals misst sich nicht nur an der Stringenz seines Programm, sondern auch an der Strahlkraft, die es entwickeln kann, an seiner Markt- und Wirkmacht. Die rare Deckungsgleichheit von Kunstanspruch und Kommerzialismus, von Entertainment und Erfindungsreichtum gehört zu den Zielen der elitären, jährlich von Zehntausenden Branchen-Insidern überrannten Kino-Großveranstaltung an der französischen Riviera. Als „Königsmacher“ lässt sich Festivalchef Thierry Frémaux gerne feiern: Etliche der Weltpremieren, die in Cannes vergangenes Jahr über die Bühne gingen, avancierten zu internationalen Profitmaschinen, zu Oscar-Gewinnern und must-sees.

In dieser Hinsicht war Cannes 2025, auf hohem Niveau, auch ein Jahr der Ernüchterung. Filme wie Sean Bakers turbulentes Indie-Lustspiel „Anora“, das Ende Mai 2024 erst die Goldene Palme des Festivals an der Croisette, neun Monate später fünf Academy Awards zugesprochen bekam, aber auch Publikumsfavoriten wie das Gangster-Musical „Emilia Perez“ oder die Body-Horror-Comedy „The Substance“ ließen sich heuer mit freiem Auge nicht ausmachen. Julia Ducournau, die mit „Titane“ 2021 die Goldene Palme gewann, scheiterte mit ihrer monotonen HIV-Horrorallegorie „Alpha“ auf ganzer Linie. Den experimentellsten Film des Wettbewerbs legte die deutsche Debütantin Mascha Schilinski vor, deren „Sound of Falling“ trotz Überlänge und einer gewissen Undurchdringlichkeit als starke Talentprobe überzeugte.