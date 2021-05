Eurovision Song Contest: Amen, Amen, Destiny

Alles schon gehört: Der 65. Eurovision Song Contest, der gerade in Rotterdam stattfindet (Finale: 22. Mai), ist gewiss keine Bühne für musikalische Offenbarungen. Der Großteil der Beiträge verschwimmt zu einem locker austauschbaren Pop-Teppich. Victoria, die für Bulgarien mit „Growing Up is Getting Old“ antritt, klingt ein bisschen zu sehr nach Billie Eilish, und das Lied „Je me casse“ der 18-jährigen Sängerin Destiny aus Malta trifft nicht nur genau den Zeitgeist der Vorvorjahres-Gewinnerin Netta, sondern klingt auch ziemlich ähnlich wie deren Song „Toy“.