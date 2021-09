profil: Haben Sie inzwischen keinen Fernreisestress mehr, nachdem Sie bereits einen Gutteil der Erde gesehen haben?

Urlaub: Das ist kein Stress, der mich rauszieht, es ist totale Sehnsucht. Die Liste der Länder, die ich noch nicht gesehen habe, sitzt tief in meinem Kopf. Wenn ich über ein Land lese, in das man wieder reisen kann, will ich da sofort hin. Letztens zum Beispiel in den Sudan. Leider kam Corona dazwischen. Ich möchte die Welt sehen und verstehen – und auch den Klimawandel habe ich auf Reisen schon erlebt, bevor er in Europa so spürbar wurde.



profil: Jahrelang war nicht klar, ob Die Ärzte noch aktiv sind. Wie lange werden Sie weitermachen?

Urlaub: Für mich war das Thema eigentlich abgeschlossen. Auf Musik in der Öffentlichkeit hatte ich keine Lust mehr, wollte – wenn überhaupt – nur noch zu Hause spielen. Aktuell fühlt es sich extrem gut an. In den letzten Jahren hat sich sehr viel beruhigt, was sich davor angestaut hatte.

Interview: Philip Dulle