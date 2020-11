Die Ärzte im Interview: "Ich könnte kotzen vor Wut"

profil: In den letzten Jahren dachten viele, dass Die Ärzte als Band bereits abgedankt hatten. Überrascht es Sie selbst, dass Sie noch einmal zusammengefunden haben?



Bela B: Je erfolgreicher wir sind, desto anstrengender wird es. Irgendwann geht es fast jeder Band so, dass sie nur noch im Kreislauf aus Albumaufnahmen, Tournee und Promotion existiert. Nach dem letzten Album war es zu viel Müssen und zu wenig Wollen. Es gab Animositäten-und unterschiedliche Sichtweisen, wie wir als Band weitermachen wollen.



Urlaub: Nach der großen Tour 2013 brauchten wir dringend Abstand. Dazu kam die Unfähigkeit, wie erwachsene Männer zu kommunizieren. Nach einem Jahr Funkstille haben wir ein gemeinsames Essen veranstaltet und uns wieder zusammengerauft. Das wiederholen wir jetzt jedes Jahr.



González: Mein Problem waren diese großen Stadionkonzerte. Irgendwann spulst du nur noch ein fertiges Programm ab, spielst die Hits und kannst die Uhr danach stellen, wann wieder die La-Ola-Welle durch die Arena geht.



profil: War die Magie plötzlich weg?



Bela B: Routine und Die Ärzte haben sich noch nie gut vertragen. Bei uns wirkt gut Eingespieltes schnell lustlos. Wir haben zwar seit 20 Jahren unsere eigene Plattenfirma, wollten immer autark sein, dennoch ist die Band für uns kein Unternehmen, keine Maschine, mit der man an die Börse gehen möchte.



Urlaub: Wir wollten immer das Gefühl einer Club-Show auf die große Bühne heben. Stadionkonzerte sind oft mehr Dienst am Kunden als Spaß für die Band.



Bela B: Aber auch an schlechten Tagen spielen wir lange Konzerte und versuchen uns nicht zu wiederholen. Fällt uns nichts ein, spielen wir spontan irgendein ewig nicht gespieltes Lied und retten so die Stimmung.



profil: Inmitten der großen Flüchtlingsbewegung 2015 stieg Ihr alter Anti-Nazi-Song "Schrei nach Liebe" aus den frühen 1990er-Jahren in Deutschland und Österreich auf Platz eins, in der Schweiz auf Platz zwei der Charts. War das ein Antrieb, als Band weiterzumachen?



Bela B: Auf diese Fanaktion sind wir sehr stolz. Der Song hat uns zumindest wieder gemeinsam auf eine Bühne gebracht. Das war 2016 bei einem kleinen Festival in Jamel in Mecklenburg, in dem hauptsächlich Neonazis leben. Ich hab Farin und Rod dann überredet, dort gemeinsam dieses Lied zu spielen.



Urlaub: Der Song ist ohnehin viel größer als die Band. Die Tantiemen haben wir an verschiedene NGOs gespendet, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren.