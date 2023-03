Feministische Künstlerin Orlan: Frauenrolle rückwärts

Im Studio stehen auch großformatige Foto-Selbstporträts, die direkt nach ihren plastisch-chirurgischen Operationen entstanden. Neun davon ließ sie innerhalb von drei Jahren durchführen, unter Lokalanästhesie. Auf Fotos und Videos sieht man, wie ihr Körper aufgeschnitten wird, während sie in die Kamera spricht und mit dem OP-Personal scherzt. Eines der Ergebnisse sticht bis heute ins Auge: An Orlans Schläfen sitzen zwei Silikonimplantante, kleine Höcker, an diesem Abend glänzend bestrichen. "Die Idee hinter den plastischchirurgischen Operationen war, gegen Stereotype zu kämpfen", erzählt Orlan. Ihre Kritik richte sich nicht gegen kosmetische Chirurgie, "sondern gegen das, was wir damit machen".Nämlich die immer gleichen und schwer erreichbaren Körperideale zu reproduzieren, vorgegeben von kulturellen und gesellschaftlichen Vorstellungen. Wie stark diese sind, zeigte sich in Orlans Schwierigkeiten bei der Suche nach Fachleuten für die OPs. "Die männlichen Chirurgen, mit denen ich sprach, wollten, dass ich 'hübsch' bleibe, und haben meinem Plan nicht zugestimmt",erinnert sich die Künstlerin. Als sie die Arbeiten zeigte, erlebte sie heftige Attacken-wie so oft, wenn Frauen den Finger in die Wunde legen. Masochistisch und verrückt sei sie, hieß es. Heute würde sie sich wohl einen Shitstorm nach dem anderen einhandeln. Was hält Orlan, die seit den 1960er-Jahren die Rolle der Frauen in der Gesellschaft kritisch reflektiert, vom Frauenbild in den (all-)gegenwärtigen Social-Media-Welten? "Mein ganzes Leben kämpfte ich gegen den Objektstatus von Frauen und für ihre Befreiung",resümiert sie. "Aber ich habe den Eindruck, dass es nichts genutzt hat. Jetzt bewegt sich alles wieder rückwärts. Die heutigen Influencerinnen propagieren dieselben Stereotype von Frauen, wie sie damals gängig waren: blond und langhaarig. Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir vor 60 Jahren waren. Erschreckend!"

Doch gibt es nicht längst eine Reihe von Gegenbewegungen? Wenn auf der "Vogue" Models posieren, die keinem gängigen Ideal entsprechen, wenn Body Positivity zum Schlagwort der Stunde geworden ist? Wenn die Instagram-Influencerin Celeste Barber in absichtlich ungeschickten Videos die absurden Posen ihrer schlanken, normschönen Kolleginnen veräppelt und damit immerhin über neun Millionen Follower unterhält? Orlan bleibt wenig optimistisch: "Das sind Ausnahmen, die nicht ausreichen, um ein Gegengewicht zu bilden."



Schon eine ihrer frühen Fotografien offenbart die Haltung der Künstlerin, die in dem kleinen Ort Saint-Étienne nahe Lyon als Mireille Suzanne Francette Porte geboren wurde. Auf der Arbeit aus dem Jahr 1966 steigt sie aus einem altmodischen Bilderrahmen. Eine programmatische Ansage: Die junge Künstlerin überwindet gesellschaftliche Barrieren. Und das in einer Zeit, da sie als Frau noch nicht einmal ein Bankkonto eröffnen durfte. Als sie 1977 auf der FIAC, der wichtigsten Kunstmesse Frankreichs, ihre Küsse zum Verkauf anbot("Le Baiser de l'Artiste"),verlor sie ihren Job als Lehrerin an einer Schule. Danach erlebte sie eine schwere Zeit, "ohne Job, ohne Geld".Doch sie biss sich durch. Aufgeben? Niemals.



Heute zählt sie zu den berühmtesten lebenden Kunstschaffenden der Grande Nation. Ihr Studio arbeitet auf Hochbetrieb-Ausstellungen in Luxemburg, Barcelona, Marseille, São Paulo und eben Wien wollen bestückt werden. Zudem erhebt sie ihre Stimme in gesellschaftlichen Debatten. 2018 publizierten 100 Frauen, darunter Schauspielstar Catherine Deneuve, in der Tageszeitung "Le Monde" einen offenen Brief gegen die Initiative #BalanceTonPorc ("Verpfeif dein Schwein"), das Pendant zu #MeToo in Frankreich. Darin propagierten sie eine "Freiheit des Sich-Aufdrängens",die für die "sexuelle Freiheit unerlässlich" sei. #BalanceTonPorc produziere Opfer, hieß es darin: Männer seien ihren Job losgeworden, "wenn ihr einziges Unrecht darin bestand, ein Knie berührt zu haben, versucht zu haben, einen Kuss zu stehlen und bei einem beruflichen Abendessen über 'intime' Dinge zu sprechen oder sexuell aufgeladene Nachrichten an eine Frau zu senden, bei der die Anziehungskraft nicht auf Gegenseitigkeit beruhte".



Dem entgegnete Orlan mit einem Text unter dem Titel "Liberté, Égalité, Sororité" ("Gleichheit, Freiheit, Schwesterlichkeit"), in dem sie schrieb: "Sobald Feminismus an Boden gewinnt, gibt es Widerstand."Jenen Frauen, die #BalanceTonPorc beschuldigten, einen Krieg der Geschlechter heraufzubeschwören, schleuderte sie entgegen: "Der Krieg gegen das weibliche Geschlecht ist eine Tatsache und Jahrtausende alt!"



Die Brisanz, die Orlans Kunst bis heute besitzt, beweist auch ihr 1989 entstandenes Werk "L'Origine de la guerre" ("Der Ursprung des Krieges"),das Bild eines nackten männlichen Unterleibs mit gespreizten Beinen. Es ist eine Paraphrase auf das Gemälde "L'Origine du monde" ("Der Ursprung der Welt")ihres Landsmanns Gustave Courbet, eine Ikone der französischen Kunstgeschichte, die denselben Ausschnitt eines weiblichen Körpers zeigt. Orlans Version macht sich einerseits darüber lustig, wie die Kunst das Weibliche auf das Sexuelle reduzierte und mystifizierte. Andererseits stellt der Titel das Patriarchat als todbringend dar. Wer heute dieses Bild beispielsweise auf Facebook postet, merkt: Noch immer fühlen sich viele Männer davon persönlich getroffen-als behaupte Orlan, jeder einzelne von ihnen sei eine Art Mini-Putin. Ein grobes Missverständnis.



Übertreibt die Künstlerin mit ihrer Rede vom "Krieg gegen die Frauen"? Wohl kaum. Im Iran, in Afghanistan und vielen anderen Weltgegenden tobt dieser nach wie vor und sichtlich immer schlimmer. In Teilen der USA und Europas sind Rechte, die einst sicher erschienen, abgeschafft: Vielen Amerikanerinnen ist Abtreibung wieder verboten, ebenso den Polinnen. Selbst in Österreich erschwert die schlechte ärztliche Versorgung die körperliche Selbstbestimmung der Frauen. Zudem sind in Europa rechtsextreme Parteien auf dem Vormarsch, die keine Zweifel an ihrem Frauenbild lassen. In der Vorwoche führte die FPÖ die profil-Sonntagsfrage mit 31 Prozent an. Sollte 2024 ein blauer Bundeskanzler das Land regieren, wird es frauenpolitisch wohl schnurstracks in die Vergangenheit gehen.



Orlan, was denken Sie: Wird eine heute Zehnjährige in Europa für den Rest ihres Lebens über ihren Körper bestimmen können? Die Antwort kommt pfeilschnell: "Ich bin pessimistisch." Orlan reißt ihre Augen auf und drückt die Lippen aufeinander.