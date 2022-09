Sie alle bleiben am Samstagabend jedoch ungekürt, da die Jury unter der Schauspielerin Julianne Moore noch höher zielte: auf die Verschränkung von ästhetischem Anspruch und politischer Sprengkraft nämlich. Und sie wagte Überraschendes, indem sie den Hauptpreis des Festivals, den Goldenen Löwen, an Laura Poitras’ Dokumentarfilm „All the Beauty and the Bloodshed“ vergab. Die amerikanische Regisseurin spezialisiert sich auf politische Arbeiten, hat Filme über den Irakkrieg gedreht sowie die Whistleblower Edward Snowden und Julian Assange porträtiert. Nun hat sie sich der aus der Fotografie kommenden Künstlerin Nan Goldin genähert, deren Kampf gegen den millionenschweren Pharmakonzern der für die Opioidkrise hauptverantwortlichen Sackler-Familie sie über Jahre begleitet hat.