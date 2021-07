Filmfestspiele von Cannes: Die Beschwörung des alten Kinozaubers

Die Behauptung, dass die Menschheit im Zuge der Lockdowns das Kino vergessen hätte, sei mit einem simplen Versuch aus der Welt zu räumen, sprach der irische Regisseur und Filmhistoriker Mark Cousins („The Story of Film“) am Dienstagnachmittag vergangener Woche auf der Bühne des Salle Debussy im Palais des Filmfestivals in Cannes. Man möge die Augen schließen und sich die junge Shirley MacLaine in Billy Wilders „The Apartment“ (1960) vorstellen, wie sie am Ende des Films über die nächtliche Straße zu Jack Lemmon läuft, das Glück in ihrem Gesicht, den Wind in ihrem Haar; wer diese Szene kenne, werde sie bei bloßer Anspielung darauf unmittelbar vor Augen haben, so Cousins: Denn das Kino sei in uns, in unseren Köpfen, dort sei es nicht zu löschen, denn wir alle seien dessen DNA.