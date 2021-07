„Les choses de la vie“, so nannte der Franzose Claude Sautet 1970 einen seiner bedeutendsten Filme. In ihm konnte man sehen, wie sehr die sprichwörtlichen „Dinge des Lebens“, gerade auch die unscheinbaren und alltäglichen, sich als Vorlage für gewaltige Kinoerlebnisse eignen. Noch das Geringste bietet dem Vergrößerungsglas dieses Mediums genug Angriffsfläche für kreative Manöver – Talent natürlich vorausgesetzt. Umgekehrt formuliert: Die wildeste Geschichte ergibt keinen guten Film, wenn die Inszenierung nicht mithalten kann. Der Norweger Joachim Trier, 47, braucht für die hohe Originalität seiner Seelenforschungsarbeit keine spektakulären Vorgaben. Seine – um die Goldene Palme der Filmfestspiele in Cannes 2021 antretende – jüngste Arbeit, ironisch betitelt mit „Der schlimmste Mensch der Welt“, berichtet in zwölf Kapiteln von der Selbstfindung und dem Beziehungsleben einer unsteten jungen Frau (Renate Reinsve). Und die britische Regisseurin Joanna Hogg, 61, setzt mit „The Souvenir: Part II“ (der erste Teil erschien vor zwei Jahren) die Adaption ihrer Erinnerungen an die eigene Jugend in den späten 1980er-Jahren, an erste Liebesenttäuschungen, familiäre Minidramen und die Schwierigkeiten ihres Filmstudiums fort.