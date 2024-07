Fluch des Festnetzes: „Eine Leidenschaft“ von Annie Ernaux

Bereits vor der Verleihung des Literaturnobelpreises im Jahr 2022 hat sich der Blick auf Ernaux, inzwischen 83, radikal verändert. Ihr autofiktionales Schreiben, das stets auch die sozialen Klassenunterschiede im Visier hat, prägte Generationen von jüngeren Autoren – vom Soziologen Didier Eribon bis zu Édouard Louis. Auch sie legen gern die Sozialbrille an, um zu zeigen, dass sich in persönlichen Erfahrungen stets auch gesellschaftliche Verwerfungen spiegeln. Wir sind Produkte unserer jeweiligen Klasse und der oft verlogenen Werte unserer Epoche. Der nüchtern-beschreibende und hochpräzise Tonfall, den Ernaux in die Literaturwelt gebracht hat, passt perfekt, um „feine Unterschiede“ aufzudecken, die nach Pierre Bourdieu unser Leben bestimmen, weil sie als „natürlich“ wahrgenommen werden – und dadurch unsichtbar bleiben.

Die Scham des Arbeiterkinds

Klassenprivilegien sind in der Literatur seit ein paar Jahren zum prägenden Thema geworden – und zwar weit über Frankreich hinaus. Die Autorin Daniela Dröscher etwa untersuchte in ihrem Roman „Lügen über meine Mutter“ (2022), wie der soziale Aufstieg, den ihr Vater hinlegen wollte, das Übergewicht ihrer Mutter zur täglichen Qual in der Beziehung machte. Auch Deniz Ohde bewies in ihrem sprachlichen Meisterwerk „Streulicht“ (2020), dass sie Ernaux gelesen und verstanden hat: Es geht um die Scham, als Arbeiterkind aufzusteigen und sich so von seiner Herkunftsklasse zu entfremden. Aber auch darum, wie man der verordneten Sprachlosigkeit entkommen kann. Ohne Ernaux und Eribon, der sich dezidiert auf seine ältere Kollegin bezieht, gäbe es weite Teile der spannenden zeitgenössischen Literatur nicht. Selbst wenn der Trend, seine Außenseiter-Familiengeschichte ins Zentrum des Schreibens zu rücken, mittlerweile etwas ausufert.

Unter dem neutralen Titel „Eine Leidenschaft“ ist der Ernaux-Roman von 1991 in neuer Übersetzung von Sonja Finck nun abermals erschienen. Suhrkamp setzt auf ein dezentes Cover mit einem Foto der Autorin. Aber was wird in dem dünnen Buch verhandelt? Es beginnt vielversprechend: Die Icherzählerin bekennt, zum ersten Mal in ihrem Leben einen Pornofilm im Fernsehen gesehen zu haben. „Es folgte eine Großaufnahme, das Geschlecht der Frau erschien auf dem Bildschirm, deutlich sichtbar im Flimmern, dann das Geschlecht des Mannes, sein erigierter Penis, der in die Scheide der Frau glitt. Sehr lange wurde das Rein und Raus aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt. Der Schwanz kam wieder ins Bild, in der Hand des Mannes, und Sperma ergoss sich der Frau auf den Bauch.“ Man gewöhne sich an diesen Anblick, notiert die Autorin lapidar, aber das erste Mal sei verstörend für sie gewesen. Ihr gehe es beim Schreiben um jenen Effekt, den die Szene eines Geschlechtsakts hervorrufe: „Beklemmung und Fassungslosigkeit, ein Aussetzen des moralischen Urteils.“