Frau Laberenz, wird man als Frau am Theater nicht ernstgenommen?

Laberenz wurde 1981 in Turku, Finnland, geboren und wuchs in Deutschland auf. In ihrer Jugend begann sie mit Leichtathletik und Siebenkampf (Spezialität: Weitsprung). Sportlerin zu werden, war dennoch keine Option. Laberenz studierte Kunstgeschichte und Philosophie, brach die Unilaufbahn aber bald ab, weil sie „etwas Künstlerisches machen“ wollte. 2005 wurde sie vom Fachblatt „Theater heute“ als beste Nachwuchs-Kostümbildnerin ausgezeichnet, seitdem hat sie an allen namhaften deutschsprachigen Theatern gearbeitet – von der Berliner Volksbühne über das Wiener Burgtheater bis zum Deutschen Theater in Berlin, an dem sie aktuell die Kostüme für „Frankenstein“ in der Regie von Jette Steckel entwirft. Am Theater hat Laberenz auch den deutschen Regisseur Christoph Schlingensief kennengelernt, mit dem sie ein Jahr lang verheiratet war.

profil: Was macht gute Bühnenkostüme aus?

Laberenz: Sie sind der erste Raum einer Schauspielerin, eines Schauspielers, sollen den Charakter der Figur verstärken. Es interessiert mich dabei überhaupt nicht, was in der Modewelt gerade angesagt ist. Theater braucht eine gewisse Überhöhung. Mit Simon Stone gab es insofern ein schönes Zusammenspiel vieler Feinheiten. Ein Umfeld, in dem man heutig und realistisch arbeitet – und seine Fantasie dazugibt.

profil: Der Bereich Kostüm ist fest in Frauenhand. Warum diese traditionelle Rollenverteilung?

Laberenz: Theater ist nach wie vor ein hierarchischer, oft in Machtpositionen männlich besetzter Ort. Zugleich findet langsam ein Umdenken statt. Gewiss, es könnte schneller gehen, dass Frauen in allen Bereichen gleichberechtigt sind. Theater und Oper sind alte Kunstformen, an deren Spitze standen lange ausschließlich Männer. Es braucht mehr Intendantinnen – und selbstverständlich gleiches Gehalt für alle.

profil: Wie oft schon wurden Sie als Frau am Theater von Regisseuren nicht ernst genommen?

Laberenz: Natürlich habe ich das erlebt. Und erlebe es noch. Das ist längst nicht vorbei. Die #MeToo-Debatte hat gezeigt, wie notwendig es ist, dass über verhärtete Machtverhältnisse endlich verhandelt wird, weil diese konkrete Abhängigkeiten zur Folge haben. Es braucht Schutz vor willkürlicher Macht. Menschen dürfen nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden – es muss auch möglich sein, dagegen aufzubegehren, ohne Angst zu haben, seinen Job zu verlieren. Ich arbeite freiberuflich und bin an keinem Theater angestellt, insofern ist diese Abhängigkeit besonders hoch. Manchmal geht es nicht darum, ob man eine gute oder schlechte Arbeit abliefert, sondern wie man sich im Gesamtgefüge verhält.