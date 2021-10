"Montero" von Lil Nas X: Soft Spot

Jetzt also „Montero“. In knappen 41 Minuten löst Montero Lamar Hill, wie Lil Nas X eigentlich heißt, sein trotziges Versprechen ein, wirft sich mit voller Wucht hinein ins bunte Leben und eignet sich popkulturell alles an, was ihm Spaß und Freude bereitet; singt von expliziten Sex-Fantasien, vom Begehren („That's What I Want“), aber auch von seiner schwierigen Kindheit mit einer drogensüchtigen Mutter („Dead Right Now“). Lil Nas X schafft es, zwischen Surfgitarren, Trap-Beats und Synthesizern bei seinen Hörerinnen und Hörern diesen soft spot zu finden, diesen Punkt, an dem Popmusik mehr wird als nur Beschallung, wenn sie plötzlich und unerwartet berührt und befreit.