Friederike Mayröcker, 1924–2021

Man könne, urteilte einst der Schriftsteller T. S. Eliot, einen Dichter nie allein für sich beurteilen, man müsse ihn, der Gegenüberstellung und des Vergleichs halber, zusammen mit seinen Vorgängern betrachten. Mayröcker hat das Gegenteil bewiesen und gemacht. Allein dafür hätte ihr der Literaturnobelpreis gebührt: für radikale Wortkunst und gedankliche Eigenständigkeit. Sie war ihr eigener Poesieplanet. So schnell werden nun keine Buchrätseltitel wie „Notizen auf einem Kamel“, „Und ich schüttelte einen Liebling“ oder „Sägespäne für mein Herzbluten“ mehr erscheinen.

„es geht um NICHTS und es geht um ALLES“, notierte sie in gewohnt eigensinniger Orthografie, an der jedes Rechtschreibprogramm scheitert, in „da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete“: „ach um ein lg. Leben es geht um den Knall den Knall der Verliebtheiten, Vergeblichkeiten, Phantasien Tagträume“.

Fantasie habe sie übrigens keine, bemerkte die Dichterin 2010 in einem Interview mit profil: „Darum bin ich auf die Wirklichkeit angewiesen.“ Die Wirklichkeit wiederum war auf sie angewiesen. Am Freitag vergangener Woche ist Friederike Mayröcker 96-jährig in Wien gestorben.