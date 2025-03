Fünf Oscars für die Unverschämtheit: Amerikas Indie-Kino triumphiert

Und sonst? Der Schauspieler Kieran Culkin gewann, obwohl er in Jesse Eisenbergs „A Real Pain“ Co-Star ist, einen wohlverdienten Nebendarsteller-Oscar. Die exzellente Posthumanismus-Fabel „Flow“ gewann – als erster lettischer Film überhaupt – den Oscar für den besten animierten Spielfilm; Regisseur Gints Zilbalodis dankte der 3D-Computergrafik-Software Blender, mit der er seinen Film hergestellt hatte. Je zwei Oscars sprach die Academy den Filmen „Wicked“ (für Kostüme – der Designer Paul Tazewell wurde der erste schwarze Preisträger in dieser Kategorie – und Ausstattung) und „Dune: Part Two“ (für die beste Tongestaltung und die besten Visual Effects) zu.

Das iranische Regie-Duo Shirin Sohani and Hossein Molayemi, dessen 20-minütige Arbeit „In the Shadow of the Cypress“ als bester kurzer Trickfilm ausgezeichnet wurde, sprach (angesichts der drakonischen Repressionspolitik im Iran: mutig) auch das „Leiden unseres Volks“ an. Als Präsentatorin rief die unerschrockene Schauspielerin Daryl Hannah „Slava Ukraine!“ („Ruhm der Ukraine“) in den Saal, gefolgt von tosendem Applaus; und das palästinensisch-israelische Team, das den Dokumentarfilm „No Other Land“ ins Leben gerufen hatte, sorgte für starke politische Ansagen, nannte Israels Vorgehen in Gaza eine „ethnische Säuberung“ und kritisierte die Blockade der amerikanischen Außenpolitik in dieser Causa.

Das nach dem Eklat um die islamophoben und rassistischen Tweets der Trans-Schauspielerin Karla Sofía Gascón offenbar dramatisch gesunkene Interesse der Academy an Jacques Audiards Musical „Emilia Pérez“ zeigte sich zuletzt auch in der Wahl des besten internationalen Films: In dieser Kategorie gewann Walter Salles’ höchst sehenswertes brasilianisches Militärdiktatur-Drama „I’m Still Here“, das ab Mitte März in österreichischen Kinos zu besichtigen sein wird. Lang lebe der unabhängige Film!