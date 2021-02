Countersound: Pearl Jam und wie sie die Welt sehen

Auf den zwölf Songs ihrer neuen Platte beziehen die Gitarristen Stone Gossard und Mike McCready, Jeff Ament (Bass), Matt Cameron (Schlagzeug) und Sänger Eddie Vedder erneut Stellung – und klingen dabei überzeugend unermüdlich: Es geht um die große Klimakatastrophe, den Trump-Wahnsinn und das wachsende Gefühl eines apokalyptischen Unbehagens. „When the past is the present / And the future's no more“, heißt es in der Vorabsingle „Dance of the Clairvoyants“ hellseherisch: „When every tomorrow / Is the same as before“.