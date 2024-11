Menschen, die zum Optimismus neigen, könnten auf folgende Idee kommen: Was die USA vergangene Woche in Sachen Politik verbockt haben, versuchen sie jetzt zumindest bei den Grammy Awards wiedergutzumachen. Eine Frau an der Spitze? Momentan klappt das offenbar nur in den Sphären der Popmusik einigermaßen, dort aber – und das müssen dem Genre sogar Pessimistinnen und Pessimisten zugestehen – äußerst verlässlich. Bereits 2023 waren beim wichtigsten Preis der Musikindustrie in der Kategorie „Beste Pop-Solodarbietung“ ausschließlich Künstlerinnen nominiert. Heuer ebenfalls. Das November-„Femininomenon“, eine Wortkreation der Musikerin Chappell Roan aus „feminin“ und „Phänomen“, auf das Kamala Harris’ TikTok-Account im Juli noch so hoffte, hat es am Ende also nur im popkulturellen Sinn gegeben. Warum eigentlich? Was machen Popmusiker gerade falsch – oder anders gefragt: Was machen Popmusikerinnen richtig? Und was können wir von ihnen lernen?