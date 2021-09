In seinen autobiografischen Notizen heißt es gleich eingangs: "In meinem Leben habe ich so ziemlich alle gebräuchlichen Regierungsformen durchgekostet: die Monarchie, den Ständestaat, die Diktatur und die Demokratie. Nach diesen Erfahrungen wird man verstehen, dass ich immer versucht habe, mich aus allen tagespolitischen Streitereien herauszuhalten."



Das Antel'sche Werk ist in diesem Sinn als prolongierter Akt der Anpassung zu verstehen, als eine Feier der absoluten Assimilation, was die jeweiligen Kinomoden betrifft. In den Nachkriegsjahren hielt der Wiener die heile Gegenwelt des Eskapismus hoch: blaue Donau, süße Früchte, alles Kleinkunst, Operette und Nostalgie. In den 1960er-Jahren, als die westlichen Gesellschaften frivoler wurden und die Welt sich Stück für Stück vom Nachkriegsmief befreite, wollte auch Antel dabei sein und die sexuelle Revolution, die sich abzeichnete, filmisch abfangen. Von da an legte er seine Lustspiele immer tiefer: Unter dem in Richtung Größenwahn abdriftenden Pseudonym François Legrand drehte Antel einige seiner beklemmendsten Softsexkomödien, darunter "Der Turm der verbotenen Liebe" (1968, mit Uschi Glas) und "Frau Wirtin bläst auch gern Trompete" (1970). Und Anfang der 1980er-Jahre, als die neue Filmförderung den Autorenfilm motorisierte, stellte auch Antel seine Version eines "sozialkritischen" Kinogustostückerls her: die handzahme Anti-Nazi-Komödie "Der Bockerer", mit Karl Merkatz als Wiener Fleischhauer, dessen Renitenz schon genügt, um unbeschadet durch die Untiefen des NS-Terrors zu manövrieren. Danach ließ den Filmemacher das Glück im Stich. Mit "Johann Strauß" (1987) setzte Antel Unsummen in den Sand. Ab Mitte der 1990er-Jahre inszenierte er nur noch sporadisch, 2002 trat er bei dem Projekt "Der Bockerer IV" ein letztes Mal als (Co-)Regisseur auf.