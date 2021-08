"Happier Than Ever" von Billie Eilish: Infektionsrisiko!

16 Songs finden sich auf "Happier Than Ever", fünf davon kannte man schon, weil sie als Singles vorab veröffentlicht worden waren: die Breitwand-Melancholie von "Your Power" etwa oder auch das zart jazzige, höchst infektiöse TripHop-Stück "Lost Cause"; Eilishs berühmtes Understatement, die entspannte Rhythmisierung und sparsame Instrumentierung als Markenzeichen sind auch in der Dark-Wave-Ode "NDA" präsent.



Das cool dahingehauchte Eröffnungsstück des Albums, "Getting Older", mag textlich kokett klingen, aber musikalisch ist es im besten Sinne simpel und zeitlos. Es ist der Ausgangspunkt eines Streifzugs durch die Musikgeschichte, durch Bossa Nova, Old-School-Balladen und Electro-Pop. Diese Songs zielen weder produktionstechnisch noch kompositorisch auf klangliche Tagesaktualität, sondern auf einen - möglicherweise voreiligen, die Zeiten und Stile aber klug überspannenden - Pop-Klassizismus.