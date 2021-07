Neue Alben von Vince Staples und Kanye West: Hör mir zu!

Wie schön, ausufernd, aber auch introvertiert und heilsam Hip-Hop in diesem postpandemischen Sommer sein kann, zeigen zwei US-amerikanische Rapper, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber vor allem eines möchten: Gehör finden. Vince Staples benötigt dafür gerade gezählte 22 Minuten und keine Playlist- tauglichen Hits. Der 28-jährige Rap-Minimalist aus Long Beach bei Los Angeles erzählt auf dem nach sich selbst betitelten Werk seine Lebensgeschichte als foot soldier zwischen Drogenmilieu, Bandenkrieg und bedrückender Strandidylle in Südkalifornien; es ist ein Album, das zum Zuhören zwingt. Bereits auf seiner Debüt-EP ließ der skeptische Junge wissen: „Don‘t ever put me in a box with you rap bastards / Came from a different struggle“. Auf seinem vierten Album findet Staples nun ein Stück zu sich selbst, erforscht seine eigene (musikalische) Identität und eine Vergangenheit, die nicht zu glorifizieren ist: „I‘m the only one who made it out / You remember me?“, heißt es im Song „Take me Home“.