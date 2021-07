Wie Billie Eilish zum größten weiblichen Popstar der Welt wurde

Ihr älterer Bruder Finneas hat nicht nur den dritten Vornamen für seine Schwester ausgesucht – Pirate –, er schreibt auch ihren ersten Song, der 2015 über Nacht zum Erfolg wird. „Ocean Eyes“ erzählt von Verlust, brennenden Städten und einem Himmel aus Napalm. Billie Eilish ist da erst 13 Jahre alt. Ihre Stimme hat noch nicht das typische Timbre, erinnert eher an die Königin der Westküsten-Traurigkeit, an Lana Del Rey. In tagelangen Sessions wird an jeder Phrasierung gefeilt, bis alle Aufnahmen perfekt sitzen. An dem Türrahmen des Zimmers, in dem die Geschwister bis heute fast alle ihre Songs aufnehmen, steht mit schwarzem Marker gekrakelt: „10.000 hours.“ Denn in so vielen Stunden, so hieß es in einem Bestseller über Erfolg, könne man es zu echter Meisterschaft bringen.