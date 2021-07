Chillen am Altbau: Neue Musik aus Österreich

Das im Vorfeld als „besonders divers“ angekündigte Lineup zelebrierte den „Sommer wie damals“. Nicht nur Preiss stellte dabei neue Musik vor, sondern auch Mavi Phoenix, 25, der neuerdings samt Gitarre um die Schulter das Genre-Bending zwischen Pop, Rap und Soul mit Grunge-Elementen auf die Spitze treibt. Eine genaue Standortbestimmung brauchen weder die Musik noch Phoenix selbst: „Management wanna know where I'm going / I don't know I find peace in the moment“, heißt es in der aktuellen Single „Tokyo Drift“.