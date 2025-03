Heimatpflege-Notstand: Wie geht es nach dem steirischen Kultur-Eklat weiter?

Ein Teenager in knielanger Lederhose springt hoch in die Luft, die Arme und Beine abgespreizt, als wär’s eine Hommage an das umstrittene Plattencover, mit dem der Grazer „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier 2011 in seltsam verhakter Pose die Welt irritierte. Vom umstehenden Publikum, die Damen im Festtagsdirndl, wird die Akrobatik bestaunt, unter dem Buben halten sechs Burschen und Männer, ebenfalls in steirischer Tracht, das hölzerne Plateau empor, das jenem offenbar als Absprungbasis dient. Darüber der Schriftzug: „Kunst, Kultur & Brauchtum“. Dieses ganzseitige Foto eröffnet das Kulturkapitel des zwischen FPÖ und ÖVP Steiermark geschlossenen Regierungsübereinkommens vom 19. Dezember 2024. Versuch eines Himmelssprungs in regionaler Mode.

Auf lediglich zweieinhalb Seiten, die mit „Tradition und Moderne sind gleichberechtigt!“ überschrieben sind, wird anschließend die kulturelle Weltsicht der steirischen Landesregierung skizziert: Es müsse Aufgabe der Politik sein, „Kunst und Kultur zu pflegen, zu schützen und zu ermöglichen“. Erste Eindrücke davon, wie die Koalition unter Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) Schutz und Ermöglichung definiert, konnte die steirische Gegenwartskulturszene in den vergangenen drei Monaten gewinnen: Budgetkürzungen, Ablehnungen und Rückbau, so weit das Auge reicht – und das 15-köpfige Kulturkuratorium, das als zentrales Gremium eigentlich künstlerische Expertise einzubringen und Förderungsempfehlungen auszusprechen hat, wurde vor wenigen Wochen streng politisch neu besetzt. Seither schlagen die Wogen hoch, denn dort sitzen nun, entsandt von der FPÖ, tatsächlich auch geschichtsrevisionistische, identitäre und extrem rechte Kräfte, denen man ein zeitgemäßes Kulturverständnis eher nicht unterstellen kann.

Große Feierlaune wird, wenn am Donnerstag kommender Woche das Grazer Austro-Filmfestival Diagonale eröffnet wird, nicht aufkommen können. Denn die Steiermark scheint dieser Tage zum politischen Testfall zu werden – was auf Bundesebene letztlich scheiterte, kann dort nun im Regionalen beobachtet werden: Eine von der FPÖ geführte Regierung beginnt mit der eiligen Demontage kultureller Mindeststandards. Erste massive Einschnitte sind bereits festzustellen, auch wenn Karlheinz Kornhäusl (ÖVP), der seit Dezember amtierende Landesrat für Gesundheit, Pflege und Kultur, sich weiterhin – trotz der von ihm konstatierten „angespannten budgetären Situation“ – in Optimismus übt.