Bauer sucht Frau, ORF sucht Beifall

Ergeben sich diese Zahlen aus Corona-Eskapismus? Herrlich apolitisch und corona-ungetrübt ist die Sendung jedenfalls. Und so angenehm diese Erholungspause von Pressekonferenzen und Lockdown-Regeln sein mag, bedürfen die reproduzierten Rollenbilder und Stereotypen durchaus kritischer Diskussion. Sowohl unerträglich sexistische Neigungen mancher Bauern als auch eine einseitige Darstellung des Berufsbildes der Landwirtschaftenden treffen immer wieder auf Kritik, vor allem Letzteres wurde in Deutschland vor einigen Jahren heftig diskutiert.

In einem Interview mit dem "Spiegel" kritisierte der Agrarökonom Roman Strasser die in Deutschland von "RTL" produzierte und ausgestrahlte Sendung: „Es regt mich einfach auf, wenn ich sehe, wie hier die Landwirtschaft in den Dreck gezogen wird. Eine einzige Sendung zerstört, was wir Landwirte mit Imagekampagnen mühsam aufgebaut haben. Das ist einfach herabwürdigend, auf einem Hof geht es um viel mehr als um stumpfe Arbeiten wie Mistschippen.“

Zumindest wird die Mann-sucht-Hausfrau-Struktur in der österreichischen Version bisweilen aufgedröselt, in der aktuellen Staffel vor allem durch Kräuterbäuerin Sabine, die drei Männer zu sich auf den Hof einlädt und dann im Garten in einer Jurte schlafen lässt. Diskussionsbedarf wird dennoch auch heute Abend wieder ausreichend gegeben sein – sollten sie besagten Corona-Eskapismus benötigen, dürfen Sie das durchaus als Empfehlung lesen.