"House of Gucci": „Do not a call me a crrrretino, sweetiee“

Die Stars outrieren fröhlich und unkontrolliert vor sich hin. Äußerst schwach gestaltet sich auch das Drehbuch: Während das Leben ein Script schrieb, das irgendwo zwischen Euripides, Shakespeare, Hitchcock „Succession“ und „Dynastie“ einzuordnen ist, schafften die Gestalter des Film-Drehbuchs Becky Johnston und Roberto Bentivegna nur ein mattes Stationendrama, in dem sich Mitglieder der Familie Gucci in unterschiedlicher Intensität an unterschiedlichen Orten anplärren. Allein die Schauplätze mit ihren Superluxusdomizilen am Como-See, in St. Moritz oder New York und der 1970-er und 1980-er Look des tragischen Prinzenpaars entschädigen einen Hauch für zweieinhalb ermüdende Stunden.