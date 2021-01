Reinhold Bilgeri: Biss ins Herz

Reinhold Bilgeri sitzt in den Empfangsräumen seines Wiener Verlags und lässt das vergangene Jahr Revue passieren. Es geht um Lust und Liebe, Wut und Tod. Bilgeri lebt am Bodensee, zu Werbezwecken für "Die Liebe im leisen Land" ist er für ein paar Tage nach Wien gekommen. Der Roman erscheint 15 Jahre nach seinem Debüt "Der Atem des Himmels",von dem 65.000 Exemplare verkauft wurden. Tom, der in einem New Yorker Vorort als Journalist arbeitet, träumt in "Die Liebe im leisen Land" seinen Tod. Das Buch erzählt von Menschen in Not. Von den Szenen einer Ehe im Trump-Land. Von einer entvölkerten Weltstadt, der in der Pandemie grassierenden Entfremdung.



"Die Liebe im leisen Land" entstand im ersten Lockdown. In seiner Prosa durchmisst Bilgeri das Terrain der großen Gefühle und Emotionen. Im Roman kondensiert sich auch die amerikanische Misere: "Tom schrieb vom Dilemma seiner Hassliebe zum Fantasyland, das gerade seine Schminke und sein Gesicht verlor, schrieb vom Heimweh, das ihm ins Herz biss, von seinem Amerika, dessen stolzes Kinn auf die Brust gesunken war, oh ja, da mussten Metaphern her und Pathos und nicht zu knapp." Spricht Bilgeri über Trumps Amerika, schießt ihm aufrichtige Wut ins Gesicht. Am Mittelfinger seiner rechten Hand blitzt im Lampenschirmlicht ein klobiger Totenkopfring. Es ist kein Zufall, dass "Die Liebe im leisen Land" an diesem Mittwoch erschien, dem Tag von Joe Bidens Vereidigung zum 46. US-Präsidenten.