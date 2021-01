Hans Platzgumer über den Corona-Lockdown: Goldener Käfig

Ich sitze am Schreibtisch die Tage aus. Dabei entsteht viel Essayistisches, Journalistisches, Lyrisches. Alte Betätigungsfelder sind verschwunden, neue haben sich aufgetan. Theater-,Lese-und Konzertbühnen sind zugesperrt. Wie die meisten meiner Zunft bin ich zwangsbeurlaubt. Eher im goldenen Käfig als im Kerker protokolliere ich, was mir durch den Kopf geht. Das ist einem nach wie vor gestattet. Ein Freund erzählte mir, dass er aus schierer Langweile heraus ständig Sex mit seiner Partnerin hätte. Manche Musikerkollegen nutzen die Leerzeit zum Üben am Instrument, um sich "fit" zu halten. Vielleicht sollte ich wie Dr. B. verfahren und Schachpartien gegen mich selbst zu spielen beginnen? Nein, ich will keine Schachvergiftung erleiden.