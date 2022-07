Ist der österreichische Kulturbetrieb für die Gaskrise gerüstet?

Ein durchschnittliches Stadttheater verbraucht 2,2 Millionen Kilowattstunden Energie pro Jahr, was 880 Tonnen CO2-Emissionen entspricht, rechnete die "Süddeutsche Zeitung" vor. Wenig ist das nicht. Zum Vergleich: 2019 betrugen die jährlichen Treibhausgas-Emissionen pro Kopf in der EU durchschnittlich 8,1 Tonnen. Museen wären stärker von der Gaslieferungskrise betroffen, benötigen sie für die Lagerung und Präsentation ihrer Bestände doch Räume, deren Kühlung nicht einfach abgedreht werden kann. "In den Museen und Depots bewahren und stellen wir einzigartiges Weltkulturerbe aus-und sind dazu auch gesetzlich verpflichtet. Wir werden mit Fernwärme versorgt, und eine generelle Gasknappheit hätte auch Auswirkungen und Folgen für den Betrieb und die Sicherheit der Standorte", bestätigt Sabine Haag, Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums. Laut Haag bereiten sich die Museen "auf den Eintritt von Krisenszenarien vor, soweit sie es überhaupt können",man sei "diesbezüglich auch mit anderen Museen, Museumsvereinigungen, den Behörden und den Ministerien in ständigem Austausch". Das Büro Mayer sieht gerade in der Fernwärme einen Startvorteil: "Die Bundeskultureinrichtungen (Bundesmuseen und Bundestheater) sind allesamt an die Fernwärme angeschlossen und damit nicht direkt vom Gas abhängig."



Dieser Scheinsicherheit widerspricht Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder: "Die Fernwärme ist im Winter auf Gas angewiesen und kann vermutlich Gas nicht zur Gänze durch Öl oder Biomasse und Müllverbrennung substituieren. Wir sollten auf das Beste nur hoffen, aber lieber mit dem Schlimmsten rechnen." Schröder plädiert dafür, Museen in puncto Versorgungssicherheit mit Energie zur "kritischen Infrastruktur" zu erklären-wie das etwa in Italien und Frankreich geschieht-,da sie die kunst-und kulturhistorisch wichtigsten und wertvollsten Schätze der Republik verwahren. Damit wären sie Krankenhäusern gleichgestellt. "Eine Unterversorgung der Ausstellungsgalerien birgt ein zusätzliches Risiko, da Klimaschäden von Versicherungspolizzen nicht abgedeckt sind. Da kämen im Schadensfall hohe Summen auf Museen zu, die sie selbst gar nicht tragen könnten." Zugleich räumt Schröder mit einem Klischee auf: "Nicht das Heizen, Kühlen oder Befeuchten der Räume ist der energieaufwendigste und komplexeste Bereich in Museen, sondern die Entfeuchtung. Dafür muss die Luft in den Klimageräten auf acht Grad abgekühlt werden, bevor sie, nun konditioniert, wieder auf die jeweilige Raumtemperatur erhöht wird."



Welche Maßnahmen wird es noch brauchen? In Deutschland hat sich Carsten Brosda, Präsident des Bühnenvereins und Kultursenator in Hamburg, ebenfalls zu Wort gemeldet: Er spricht sich dafür aus, "in aller Ruhe und Klarheit Dinge zu tun, die wir ohnehin bereits hätten tun müssen."Brosda trifft damit einen neuralgischen Punkt: Theater und Museen haben sich sehr lange viel zu wenig um Nachhaltigkeit gekümmert. Sie haben Ressourcen verschleudert, ohne sich groß darüber Gedanken zu machen. Es wurde rund um den Globus geflogen, obwohl Vorträge oder Treffen auch online stattfinden hätten können. Nach wie vor stehen Thermostate und Lampen im Einsatz, die veraltet und deshalb Stromfresser sind. Bühnenbilder werden selten bis kaum recycelt oder wiederverwendet. Warum hat man nie gefragt: Wie viel Festbeleuchtung braucht ein Theater oder eine Oper von außen? Können wir Solarzellen einsetzen, um selbst Strom zu erzeugen? Erschwerend kommt hinzu: Kunstinstitutionen sind oft in historischer, denkmalgeschützter Bausubstanz untergebracht, Renovierungen sind kostenintensiv, weil sie maßgeschneidert erfolgen müssen-und meist auch Schließtage erfordern.



In den letzten Jahren ist allerdings einiges passiert: Das Kunsthaus Wien hat unter Bettina Leidl daran gearbeitet, den Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens zu entsprechen; im Burgtheater gibt es Nachhaltigkeitsbeauftragte; man plant, eine Photovoltaik-Anlage am Dach zu installieren, um die Sonnenenergie zu nutzen. Auch im Bundesministerium für Klimaschutz überlegt man, an welchen Schrauben gedreht werden kann und muss, um Theater und Museen fit für die Zukunft zu machen und ihre ökologischen Fußabdrücke zu reduzieren. Unter anderem gibt es die Idee, mit den Theatern gemeinsam Kriterien zu erarbeiten, um ein Umweltschutz-Gütesiegel zu etablieren.



Der positive Aspekt einer möglichen Gaskrise im Herbst liegt also auf der Hand: Sie könnte als Beschleuniger wirken für längst nötige Schritte. "Oft reichen schon kleine Eingriffe. Wir sollten Dinge bewusster tun", sagt Kulturstadträtin Kaup-Hasler, die größeren Institutionen dazu rät, einen Energie-Scan durchführen lassen, um zu analysieren, wo ihr größter Energieverbrauch liegt und wie Energiekosten reduziert werden können. Das Büro Mayer möchte ebenfalls zur Selbstverantwortung ermutigen: "In der Kultur kann und sollte genauso Energie gespart werden wie in allen anderen Bereichen-etwa durch weniger Heizen und Kühlen." Im besten aller Fälle wird das einzige Opfer in diesem Herbst und Winter nur der angeblich so gesunde Theaterschlaf sein. Bislang konnte man in den überheizten Zuschauerräumen nämlich schnell und wohlig wegdämmern. Eine Reduktion der Temperatur ließe uns womöglich wacher bleiben. Sicher kein Schaden für die Kunst.