Jeder schreit für sich: Cellist Lukas Lauermann über den Corona-Lockdown

Mein neues Soloalbum erschien mitten in der Pandemie. Die Aufnahmen dafür hatte ich noch vor dem ersten Lockdown abgeschlossen, präsentiert habe ich es Mitte Oktober im Wiener Konzerthaus. Ich war sehr glücklich, dass dieser Abend stattfinden konnte, ich habe die Atmosphäre trotz der Abstände im Publikum als sehr dicht empfunden. Meine Musik regt ja auch eher dazu an, in sich zu gehen, als das Tanzbein zu schwingen. Was ich vermisst habe, war die Möglichkeit des Gesprächs mit dem Publikum nach dem Auftritt. Vor allem, da ich gerade neue Werke vorgestellt habe. Die meisten Konzerte, die ich im Zuge der Albumpräsentation gespielt hätte, sind auf nächstes Jahr verschoben worden. Das ist natürlich schade, ich bin jedoch alles andere als allein damit. Es ist ein großer Verlust für unser Zusammenleben, dass Kunst momentan kaum öffentlich stattfinden darf.