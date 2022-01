Marianne Fritz (1948-2007) war eine singuläre Erscheinung in der heimischen Literaturlandschaft, eine radikale Einzelgängerin, deren zunehmend erratischer werdende Romanprojekte nicht nur bei der Literaturkritik für Ratlosigkeit gesorgt haben. Für die Lektüre ihres Romanzyklus "Dessen Sprache du nicht verstehst" nahm sich "Spiegel"-Kritiker Wolfgang Nagel 1985 einen Monat frei-und scheiterte trotzdem daran: "Auf Seite 2934 gab ich mich geschlagen. Bedingungslose Kapitulation. Große Erleichterung." Regisseur Bastian Kraft hat sich am Akademietheater nun für den schmalen Debütroman "Die Schwerkraft der Verhältnisse" entschieden, eine Art Medea-Geschichte aus kleinbürgerlicher Frauenperspektive in der Nachkriegszeit: eine spannende Wiederentdeckung.