Katrina Daschner – Kunsthaar in Unterwasserlandschaft

Die Kunsthallenschau bildet einen vorläufigen Höhepunkt in der Karriere der Künstlerin. Bereits 2010 fand zwar eine ähnlich große Ausstellung im Centre d'art Passerelle in Brest statt, in Österreich gab es jedoch bislang nie eine größere. Der berufliche Einstieg der gebürtigen Hamburgerin, die seit bald drei Jahrzehnten in Wien ansässig ist, ging Anfang der 1990er-Jahre schief. In Berlin begann sie, um Kostümbildnerin zu werden, eine Ausbildung zur Herrenschneiderin an der Staatsoper Unter den Linden. Sie schmiss ihre Lehre nach anderthalb Jahren. "Ich war 19 und hatte viele lustige Ideen, wollte nicht um 5.15 Uhr aufstehen, um wenig später im weißen Kittel mit Nadel in der Hand in einer Werkstatt zu stehen. Meine Ausbildnerin hat immer gesagt: Fräulein Daschner, Sie sollen nicht denken, sondern tun, was ich sage.'" Die Näharbeiten für Opernproduktionen befriedigten sie nicht, die Lust am Theatralischen blieb. Ihre künstlerische Sozialisierung hatte in ihrer Kindheit stattgefunden, in den Theatern und den Kinos, in die sie ihre Großtante mitgenommen hatte. "Diese Räume, die Glamour-Höhlen waren, regten meine Fantasie an. Auch großartige Ausstellungen prägten mich; ich weiß noch, dass ich 1995 am selben Tag eine monumentale Show von Cindy Sherman in den Deichtorhallen und den "Heidi"-Zyklus von Paul McCarthy &Mike Kelley im Hamburger Kunstverein gesehen habe. Das löste eine Explosion in mir aus."



In Wien studierte sie bei Brigitte Kowanz Bildhauerei, stillte ihr "Grundbedürfnis", mit Textilem und Skulpturalem zu hantieren. Auf das streng Taktile ihrer Arbeit hat Katrina Daschner konsequent hingearbeitet: Sie nennt es "Anfassen mit den Augen". Sie fragte sich, wie man dies visuell erzeugen konnte, "ohne ins Voyeuristisch-Pornografische zu kippen. Es sollte im Gegenteil ein ganz feines Abtasten der Dinge sein, die zarte Bewegung des Stofflichen, die Belebung von Objekten oder Oberflächen feiern". Daschners raffinierte Ästhetik scheint den verführerischen Objekten



und Modeschmucktexturen der feministischen Künstlerin Linda Christanell ebenso verbunden zu sein wie Matthew Barneys surrealen Filmwelten; Daschner tendiert ebenso wie der Amerikaner dazu, Hollywood-Choreografien, vor allem jene des Musical-Innovators Busby Berkeley, zu variieren. Sie könne die Assoziation mit Barney schon nachvollziehen, "aber ich fühle mich ihm gar nicht verwandt. Mir sind seine Arbeiten, bei aller Faszination, zu slick. Und auch zu hetero."