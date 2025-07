Keine Spiele mit mir! Tyler, the Creator gibt neuerdings den Partyschreck

Gerade in den Hundstagen, wenn die Gluthitze besonders gnadenlos gegen die Fensterscheiben dröhnt, ist sie willkommen: Musik, die zu ihrer Wertschätzung nicht unbedingt eingehende Analysen von Konzepten und Metaebenen voraussetzt. Ein solches „kurzes, fröhliches, lebhaftes und selbstbewusstes Album“ (O-Ton) hat der amerikanische Hip-Hop-Großkünstler Tyler, The Creator mit seiner neunten Solo-LP „Don’t Tap the Glass“ nun ohne große Vorankündigung in die Streams der Plattformen gelegt.

Ausgerechnet er? Dieser genial großmäulige Virtuose im Zusammendenken von Ironie, Irritation und Introspektion, dieser begnadete Verleger doppelter Böden und Jongleur multipler Alter Egos, will einfach nur Spaß haben und Party machen, ohne den ganzen „deep shit“? Seltsam, aber scheint so. Allerdings will Tyler auch zu jener Spielart des Feierns animieren, die ohne Scheu vor dem Blick der anderen auskommt. Darauf spielt der Titel an: So kann das Glas sowohl die (unsichtbare) Scheibe meinen, hinter der man sich beim Tanzen oft beobachtet fühlt, als auch den Handy-Screen, der solche privaten Momente dann öffentlich macht. „Dance like nobody’s watching“: Das ist hier die unmissverständliche Botschaft.