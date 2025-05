Interview

Vizekanzler Babler zu den Kultursparplänen: „Manches wird nicht umsetzbar sein“

Dauergast in der Oper ist er noch nicht, aber Elfriede Jelineks Österreich-Kritik weiß er zu schätzen: Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler erklärt seinen Zugang zur Kunst, kündigt düstere Sparpläne an und übt Kritik an der Misswirtschaft seines Vorgängers.