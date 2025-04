Vizekanzler Babler zu den Kultursparplänen: „Manches wird nicht umsetzbar sein“

Es hat uns überrascht, dass Sie die Kulturagenden nicht – wie Ihr Vorgänger – einer Staatssekretärin anvertrauen, sondern selbst übernehmen wollten. Was reizt Sie an diesem komplexen, arbeitsintensiven Gebiet?

Andreas Babler

Es war mein absoluter Wunsch, diese Agenden zu übernehmen. Kunst und Kultur sind identitätsstiftend und tragende Säulen der österreichischen Gesellschaft. Kulturfragen sind hochpolitisch, vor allem auch gesellschaftspolitisch: Wie kann man Leistbarkeit und Pluralität, freien Zugang zur Kunst gewährleisten? Kultur ist ein Gegenmodell zu allem, das verengend wirkt. Und ein Aspekt, der oft ein wenig vernachlässigt wird, ist die Frage, wie es den Menschen, die an Kultur arbeiten, den Künstlern und Künstlerinnen in diesem Land eigentlich geht – ob und wie sie von ihrer Kreativität leben können. Dieser Punkt beschäftigt mich sehr, das Thema Fair Pay ist da nur ein Aspekt. Letztlich geht es darum, all den Menschen, die in dieser Kreativwirtschaft arbeiten, mit Wertschätzung zu begegnen.

Da haben Sie in Zeiten der Defizitbekämpfung viel vor.

Babler

Stimmt. Aber wenn man Kunst und Kultur dann auch mit den Medien zusammen denkt, erkennt man, dass es eigentlich immer um dasselbe geht: um Pluralität und Redefreiheit. Da gibt es jede Menge Synergien. Das reicht bis zum Sport, der nun der Staatssekretärin Michaela Schmidt zugeordnet ist: Es geht um Zugang, Verfügbarkeit und Breite.

Sind Sie als Kulturminister auch so etwas wie der erste Leser, der erste Theater- oder Opernbesucher dieses Landes?

Babler

Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, wöchentlich in Opernhäusern zu Gast zu sein, aber als Besucher habe ich einen sehr breiten Kulturbegriff. Auch in meinen früheren Funktionen habe ich das so gehalten, war oft bei Festspieleröffnungen, habe Seebühnen und Theaterproduktionen besucht. Und ich verbinde das Private gern mit dem Dienstlichen: Meine drei, vier Tage Osterurlaub etwa habe ich gerade auch dazu genutzt, Reinhold Bilgeris multimediale Lesung seines neuen Romans zu besuchen, in der er Literatur, Film und Gesang kombiniert hat. Und da ich schon in Vorarlberg war, hab ich gleich auch Österreichs einziges Frauenmuseum im Bregenzer Wald besucht.