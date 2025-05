Könnte Österreich sich den ESC nochmal leisten?

Falls JJ den Sieg für Österreich holt, dann wäre das eine große Ehre und ein großer Erfolg, heißt es aus dem ORF. „Aber auch eine große organisatorische und finanzielle Herausforderung – für Sender und Gastgeber-Stadt“, so der ORF auf Anfrage von profil. Aufgrund der hohen Inflation der vergangenen Jahr wäre ein neuerlicher Song Contest in Österreich im kommenden Jahr wohl deutlich teurer. Aber wo könnte er stattfinden?

Rund 15 Millionen Euro zahlte der ORF 2015 für die Ausrichtung des ESCs, nachdem Conchita Wurst den Contest mit der Ballade „Rise Like a Phoenix“ in Dänemark gewann. Finanziert wird der Song Contest in der Regel vom staatlichen Rundfunk, dem Austragungsort und Einnahmen aus Sponsoren, Kartenverkäufen, dem TV-Voting und Merchandise. Die Stadt Wien beteiligte sich mit rund 17 Millionen Euro am Song Contest 2015, allein die Bereitstellung der Stadthalle kostete 8,89 Millionen Euro, in das Marketingbudget flossen rund 6,3 Millionen Euro.

Auch die schwedischen Wettquoten-Favoriten KAJ wiederholen diesen Witz in einem TikTok-Video für Eurovision: „Wir sind Finnen, wir repräsentieren Schweden, aber wenn wir gewinnen – dann muss Schweden für die Ausrichtung bezahlen.“ Schweden führt aktuell in den Wettquoten vor Österreich.

„Am Ende müssen die Gewinner noch mal singen, it feels like I lose when I win“ – sang der Deutsch-Pop Veteran Jens Friebe in seinem Song „Hölle oder Hölle“ über den Eurovision Song Contest.

Auch wenn der Song Contest Millionen verschlingt, sparen die Broadcaster bei der Umsetzung des prestigeträchtigen Events: Großteils arbeiten Freiwillige, sogenannte Volunteers, in den Arenen vor Ort. In Basel werden es 700 sein, in Malmö (2024) waren es 550, in Turin (2022) 600 und in Wien 2015 rund 900 Volunteers.

„Does the winner take it all?“, fragte der britische Thinktank Oxford Economics mit Anspielung auf den Song der schwedischen Pop-Gruppe ABBA. 2024 hostete Schweden den Lieder-Bewerb in Malmö. Im internationalen Vergleich war der Wiener ESC vergleichsweise kostengünstig: Der ESC in Schweden kostete 2013 Malmö 26 Millionen Euro, wobei der Thinktank berichtete, dass demgegenüber Einnahmen von 33 Millionen Euro standen. Verwiesen wurde in der Analyse darauf, dass die Wertschöpfung für Schweden insgesamt über den Ausgaben lag – nur hat der schwedische Rundfunkveranstalter keine Einnahmen aus den Nächtigungen. Ebenso wenig wie der ORF konkret nichts von Nächtigungen in Wien im Rahmen des ESCs hat. Eigentlich herrscht im ORF-Spardruck, so lag das Budget 2015 bei rund 900 Millionen Euro, 2024 ist es rund eine Milliarde. Rechnet man die Inflation mit ein, ist das Budget allerdings gesunken. Dazu kommt, dass die Haushaltsabgabe nicht erhöht wird – somit wäre eine zukünftige Ausrichtung des ESC aller Vermutung nach eine Belastung.