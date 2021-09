Konzerte, Festivals, Kino: Auswege aus dem drohenden Covid-Brachland

Gerne würde man Andrea Mayer glauben, allein: Es fehlt an Grundvertrauen. In Graz hat Festivalchefin Ekaterina Degot den diesjährigen Steirischen Herbst sicherheitshalber um drei Wochen vorverlegt. Das Motto lautet "The Way Out".Sie wolle raus, präzisierte Degot vergangene Woche in ihrer Eröffnungsrede-"raus aus der Gefahr und raus aus der Sicherheit". Das Leben sei der Ausweg für die Kunst, und die Kunst der Ausweg für das Leben "der Ausweg aus dieser merkwürdigen umzäunten Situation, in der wir uns wiedergefunden haben". Der Steirische Herbst serviert also auch heuer wieder eine bunte Mixtur aus Installationen, Vorträgen, Interventionen, improvisierten Bewegtbildern und etwa einer interaktiven Performance der Medienkünstlerin Hito Steyerl sowie des Schauspielers Mark Waschke (Orpheum, 18./19.9., jeweils 19 Uhr). Die 54. Festivalausgabe wird, wenn nichts dazwischenkommt, bis 10. Oktober laufen - begleitet von einem (auf der Festival-Website nachzulesenden) politischen Liebesbrief des spanischen Queerness-Philosophen Paul B. Preciado an den unbekannten Festivalgast: "Ich richte mich an Dich als eine lebende, sich stets wandelnde, irreduzible Entität. So will ich Dich: im Wandel."