Kristen Stewart als Prinzessin Diana: Royal Flush

Kristen Stewart ist, vielleicht gerade weil sie ihre Parts so hintergründig anlegt, vielfältig besetzbar. 2010 spielte sie noch eine Rock’n’Roll-Legende in schwarzem Leder: Joan Jett, Frontfrau der Seventies-Band The Runaways. Es ist die erste von Stewarts Darstellungen berühmter Frauen; Jean Seberg und Diana Spencer folgten 2019 und 2021. Zwei Jahre nach „The Runaways“ wechselte sie erneut und fundamental das Register: In „Snow White and the Huntsman“, einem dunklen Action-Update des Märchens, trat sie tatsächlich als Schneewittchen in Szene.

Das Gefühl, ein Superstar zu sein, wird sie inzwischen nicht mehr los. Wie JLo oder Brangelina hat sie längst ihr eigenes Kürzel in der anglophonen Society-Berichterstattung: K Stew. Sogar der einstige US-Präsident scheint besessen von ihr zu sein. Donald Trump twitterte, während er eigentlich die Vereinigten Staaten von Amerika durch schwere Zeiten lenken sollte, hasserfüllt über sie; aber nicht einmal, sondern gleich elf Mal – deutlich öfter, als er Antisemitismus öffentlich gebrandmarkt habe, wie es der Late-Night-Moderator Stephen Colbert unlängst formulierte. Im Herbst 2012 fand Trump also Zeit für eine wiederholte Empfehlung an Stewarts Noch-Partner Robert Pattinson; er solle sich schleunigst von Stewart trennen, weil sie ihn betrogen habe „wie einen Hund“ und es wieder tun werde („in ein paar Jahren wird er mir dafür danken“). Die Schauspielerin zeigte sich verblüfft von Trumps Aufmerksamkeit, auch wenn sie sich seine Antipathie ganz gut erklären konnte: „I’m so gay!“, erklärte sie in der Comedyshow „Saturday Night Live“ lächelnd.

Ihre Verlobung mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer, die sie zu heiraten plant, sorgte im vergangenen November für absehbares Rauschen im Boulevardblätterwald. Dabei geht sie seit einem Jahrzehnt völlig offen und unspekulativ mit ihrer queerness um; Kristen Stewart passt in die Gegenwart und die Welt, in der sie lebt, ohne sich passend zu machen – ein Identifikationsangebot für die Millennials, ein Star neuen Zuschnitts. In David Cronenbergs futuristischem Body-Horror-Thriller „Crimes of the Future“, den er im Spätsommer 2021 in Griechenland gedreht hat, wird sie demnächst zu sehen sein, neben Léa Seydoux und Viggo Mortensen.

Sean Penn, für den sie 2007 in „Into the Wild“ eine Rolle gespielt hat, habe in ihr die Lust geweckt, selbst Filme zu inszenieren, sagt Stewart. Gerade bereitet sie ihre erste große Regiearbeit vor, eine Adaption der wilden Memoiren Lidia Yuknavitchs: „The Chronology of Water“. Sie glaube nicht, dass sie jemals aufhören werde, in Filmen aufzutreten, meint sie noch: Sie wüsste nicht, was sie ohne das Kino anfangen sollte.