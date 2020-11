Kultur und Corona: Ist Kunst tatsächlich systemrelevant?

Die leitenden Figuren in Theatern und Opernhäusern würden, statt sich zu öffnen, gern einfach dort weitermachen, wo sie durch Corona unterbrochen wurden. Vielleicht sind unsere Hochkulturtempel ja tatsächlich systemrelevanter, als wir denken - aber in keinem positiven Sinn: Sie sind konservativ, halten am Bestehenden fest und reproduzieren allzu oft überkommene hierarchische Strukturen. Das ungesunde Geniedenken in einem Klima der Angst lässt auch weiterhin sexistische Übergriffe zu. Es wäre an der Zeit, die Pandemie zu nutzen, veraltete Modelle zu überdenken, sich neu zu positionieren, nicht auf hohle Phrasen zu setzen.