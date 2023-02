Letzte Ausgabe des Medienkunstfestivals CIVA: Self-Care und Mental Health

__

„Sag mir, dass du zu viel Zeit am Handy verbringst, ohne es mir zu sagen“. So lautete kürzlich ein beliebter TikTok-Trend, in dem man die prägenden Kriterien einer Eigenschaft aufzählen sollte, ohne diese explizit anzusprechen. „Tell me that you care without telling me that you care“ machen die Verantwortlichen des CIVA Medienkunstfestivals aus diesem digitalen Idiom. „Intangible Care“ (wörtlich übersetzt: ungreifbare, unfassbare Fürsorge) hat man sich dieses Jahr als inhaltlichen Schwerpunkt verordnet, und das dem Festival zugehörige Kurzfilmprogramm nähert sich diesem Ansatz unter ebenjenem TikTok-Titel.