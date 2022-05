Marie Kreutzer: „Ich fühle mich da wahnsinnig lebendig“

„Vicky ist sehr unberechenbar, was ich an ihr liebe, das macht sie so faszinierend“, schwärmt Kreutzer. „Sie ist total erstaunlich, ich weiß selbst nie, was passieren wird, wenn die Kamera läuft. Ich würde sie aber nie zähmen wollen.“ Mit ihr zu drehen, sei „immer intensiv und aufregend“. Und: „Sie ist ein echter Hippie, geht mit allen völlig zwanglos um, ob Superstar oder dritte Maskenbildnerin.“ Nie habe sie sich derart kräfteraubend auf eine Rolle vorbereiten müssen, erklärte Vicky Krieps in profil noch vor den Dreharbeiten im März 2021. Sie stelle in „Corsage“ die Kaiserin um die 40, in einer Lebenskrise dar, habe dafür Fechten, Reiten im Damensitz, Ungarisch und Eisschwimmen gelernt. Ihre Sisi-Faszination habe übrigens schon mit 14 begonnen, sagte die Schauspielerin. „Sie kam mir so fremd vor, dass sie mich nicht losgelassen hat. Ihr Leben ist wie ein Puzzle, man kann es auseinandernehmen und immer neu zusammenstecken. Sie war fortschrittlich, hat sich aber gleichzeitig freiwillig extrem einschnüren lassen, sie ist im Damensattel geritten, obwohl das gar nicht mehr nötig gewesen wäre. Solche Widersprüche interessieren mich.“

Eine klassische Filmbiografie habe sie nie im Sinn gehabt, betont Kreutzer noch, denn ein Leben abzubilden, das glücke kaum je im Kino. „Es gibt so viele Sisi-SpezialistInnen, wie es VirologInnen gibt. Ich wollte nicht einfach die Geschichten nacherzählen, die man ohnehin über Sisi zu kennen glaubt, sondern in dem Material etwas finden, das mich thematisch inspiriert.“ Sie habe es reizvoll gefunden, sich der Fakten zu bedienen, „aber nur in dem Ausmaß, wie ich sie für meine Geschichte verwenden konnte. Ich verabschiedete mich von Anfang an von einer vermeintlichen historischen Korrektheit.“ Und sie zitiert ihre Kollegin Jessica Hausner, die in einem Interview, in dem die historische Korrektheit ihres Kleist-Films „Amour fou“ bezweifelt wurde, die Gegenfrage stellte: „Wieso? Waren Sie dabei?“ Dies treffe das Grundproblem des historischen Erzählens, so Kreutzer.

Vermutlich war sie auch deshalb bislang auf Gegenwartserzählungen konzentriert: Mit dem differenzierten Ensemblefilm „Die Vaterlosen“, der den Spätfolgen des Aufwachsens in einer Kommune nachspürt, debütierte sie 2011 im Kino. Und sie machte als junges Talent, das weder an kabarettistischem Kino noch an Genrefilmen oder elitärer Arthouse-Ware gesteigertes Interesse zeigte, damit auf sich aufmerksam. An der Filmakademie hatte sie zwischen 1998 und 2005 Buch und Dramaturgie studiert, ihr Interesse an psychologischer Figurenzeichnung bildete sie dort aus. Mit den beiden nachfolgenden Filmen – dem Krebsdrama „Gruber geht“ (2015, nach einem Roman von Doris Knecht) und der Bubble-Studie „Was hat uns bloß so ruiniert“ (2016) – erwies sie sich als publikumswirksam, aber künstlerisch ein wenig glücklos.

Das Schizophrenie- und Neoliberalismus-Drama „Der Boden unter den Füßen“ (2019) gelang, trotz eines gewissen Zeitgeist-Überdrucks, besser, vor allem schauspielerisch: Man konnte sehen, wie gut und genau Marie Kreutzer ihre Darstellerinnen (darunter Valerie Pachner und Pia Hierzegger) zu führen versteht. „Ich arbeite am Set sehr offen, ohne Markierungen, das Ensemble muss sich frei bewegen können. Das ist ungewöhnlich – und eine Herausforderung für Kamera und Licht.“ Gelegentlich inszeniert Kreutzer auch fürs Fernsehen, hat eine Stadtkomödie („Die Notlüge“, 2017, um Josef Hader) und einen Landkrimi namens „Vier“ (2022), mit Regina Fritsch und Julia Franz Richter, gedreht.

Ihre Drehbücher hat sie, mit Ausnahme der von Pia Hierzegger verfassten „Notlüge“, alle selbst und allein geschrieben. Anders könne sie nicht arbeiten. „Das passiert wie in einem Nebel. Am Ende weiß ich oft gar nicht mehr, wie ich zu bestimmten Passagen gekommen bin.“ Der Plot zu „Corsage“ fiel ihr ein, als sie las, dass Sisi sich ab einem gewissen Alter nicht mehr öffentlich gezeigt hat – und wenn, dann nur schwarz verschleiert. „Sie ließ sich doubeln und nicht mehr malen, sie forderte die Künstler auf, aus bestehenden Gemälden einfach ein neues zu basteln. Sie verschwand vor aller Augen.“ Ein Opfer wollte sie aus Sisi partout nicht machen, „keine bemitleidenswerte, leidende, keine arme schöne Frau zeigen, sondern eine, die auch Aggression und Wut hat, unbequem ist. Eine, die sich immer mehr aus dieser Form und diesem Platz bewegt, der ihr zugewiesen wird.“ Die verkitschten Romy-Schneider-Sisi-Filme habe sie übrigens erst während des Schreibens gesichtet. Als Kind in einem alternativen Elternhaus hatte sie diese nie gesehen.