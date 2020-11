Marlene Streeruwitz: "Wir werden zu Vieh gemacht"

profil: Allein der Corona-Taskforce der Bundesregierung sowie dem Beraterstab von Gesundheitsminister Rudolf Anschober gehören rund 30 Expertinnen und Experten an.



Streeruwitz: Die Wissenschaftsfeindlichkeit drückt sich dadurch aus, dass in der medialen Präsentation der Pandemie kaum Fachkräfte zu Wort kommen. Ich werde um die Möglichkeit gebracht, angeleitet von Fachpersonal selbst abwägen zu können. In Österreich wird verachtet, wer sich nicht auf Glaubens-,sondern auf die Geisteskompetenz beruft. Kurz setzt ausnahmslos auf Glaubenskompetenz.

profil: Hält Anschober ebenfalls Erbauungsreden?

Streeruwitz: Anschober gehört dazu. Kurz und Anschober sind nicht kompetent. Mein Covid-Roman "So ist die Welt geworden" wurde an der medizinischen Fakultät der Universität Basel als Beispiel für die Krise behandelt. Im Seminar mussten sich Studierende der Medizin und der Literaturwissenschaft mit dem Buch befassen. Das Resultat waren lebhafte Auseinandersetzungen über die Pandemie - das Gegenteil des politischen Vorbetens, das wir erdulden müssen. "So ist die Welt geworden" liest sich bereits wie ein Archiv des ersten Lockdowns. Die Schrecken waren damals tiefer, die Krise heftiger. Nur weil es jetzt routinierter abläuft, ist es nicht weniger existenziell.

"Ich mag es nicht, von der Politik als dummes kleines Mädchen behandelt zu werden, das von nichts eine Ahnung hat."

profil: Wem in der Regierung sprechen Sie noch Ihr Vertrauen aus?



Streeruwitz: Die gesamte türkise Führungscrew kann mit keinerlei Lebenserfahrung aufwarten, die Grünen bringen nichts in die Koalition ein oder dürfen nichts einbringen. Kurz ist ganz und gar politisch sozialisiert, er kann nichts außer Politik-und weiß von der Welt absolut nichts.



profil: Kurz agiert vermutlich in dem guten Glauben, zum Wohle des Volkes zu handeln. Was werfen Sie ihm konkret vor?



Streeruwitz: Kurz weiß nichts vom Wohl des Volkes. Der Lockdown ist in dieser Form nicht lebbar. Er wird erneut ausschließlich auf dem Rücken der Frauen ausgetragen: Die Wirtschaft wird von Männern weitergemacht, Frauen dürfen sich in Homeoffice und Homeschooling um Familie und Kinder kümmern. Denn die Frauen sind erpressbar. Genau diese Erpressung hätte von der Politik im Sinne demokratischer Gleichheit aber unterbrochen werden müssen! Wir sind in viele Dinge eingeschraubt: Überwachung, Steuersachen, Rechtsnormen. All das ist bereits grenzenlos. Nun werden wir zusätzlich in unserem privatesten Privaten zwangsfixiert, das ist Erstickung pur. Freilich könnte ich sagen: "Ich finde das richtig. Ich mache mit, leiste meinen Beitrag." Das kann ich aber nicht, weil in den Formulierungen des Kanzlers nie ein individualistisches Menschenbild aufscheint. Die Zum-Wohle-des-Volkes-Phrase asphaltiert regelrecht jede Individualität. Sie nähert sich gefährlich der Definition des Patriarchats.



profil: Wer ist dabei der Vater? Wer sind die Kinder?



Streeruwitz: Das Problem ist, dass mit Sebastian Kurz eine Figur an der Macht ist, die ich nicht nachvollziehen kann. Herr Trump lässt sich sogar in all seiner Verkommenheit bewerten. Kurz dagegen ist ein Automat, dessen Regungen und Bewegungen nicht einschätzbar sind. Wir werden von einem Roboter regiert, auf die restriktivste Weise, die möglich ist, weil wir inzwischen nicht einmal mehr unsere Häuser und Wohnungen grundlos verlassen dürfen. Wir sitzen im Kinderzimmer, und Onkel Sebastian schaut zur Tür herein. Er weist uns mit sanfter Stimme zurecht: "Wenn ihr was aus der Keksdose stibitzt, dann gibt's auf die Finger!"Wir Kinder sitzen in der Ecke und überlegen, ob wir uns, um unsere Würde zu bewahren, nicht doch einen Keks holen, uns in Gefahr bringen sollen.