Coronavirus richtig daheim auskurieren

Wann muss ich ins Krankenhaus?

Kurzatmigkeit kann sehr plötzlich auftreten und ist ein deutliches Zeichen, das Krankenhaus aufzusuchen. Ebenfalls ins Krankenhaus sollte man, wenn sich der Allgemeinzustand drastisch verschlechtert. Die Symptome des Coronavirus seien jedoch sehr individuell und unberechenbar, so Szekeres, die Krankheit könne sich auf verschiedene Organe auswirken.

Wie sehr muss ich mich von anderen Personen im Haushalt isolieren?

Komplette Isolation voneinander sei in einem gemeinsamen Haushalt natürlich schwierig, sollte es aber die Möglichkeit geben, sich in einem eigenen Zimmer aufzuhalten, rät Szekeres unbedingt dazu. Zu enger Kontakt solle gemieden werden, zum Beispiel eine gleichzeitige Nutzung des Bades. Jedenfalls sollten Handtücher nicht gemeinsam verwendet und Flächen häufig gereinigt werden. Hält man sich doch in einem Raum auf, ist das Tragen von MNS-Masken ratsam. Häufiges Lüften kann ebenfalls die Ansteckungsgefahr senken.

Wann kommt die Impfung?

Szekeres rechnet Anfang des kommenden Jahres mit den ersten Impfstoff-Chargen: "Sobald sie verfügbar sind, muss die Logistik organisiert werden."