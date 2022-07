Politycki pflegt ein äußerst lustbetontes Verhältnis zur Welt, untermischt mit kaum je versiegender Neugier. Dem bunten Treiben auf dem Erdenrund hat er kluge Blicke geschenkt.

Polityckis Prosa, die Türen und Fenster zur Welt öffnet, ist der Beweis dafür: Eine Reise in die Zeit unternahm der Autor 1997 in seinem ersten Bestseller: „Weiberroman“ berichtete vom Liebeskummer eines Schwerenöters in den 1970er- und 1980er-Jahren. Der Roman „Herr der Hörner“ (2005) kartografierte auf 700 Seiten die Bucht von Santiago de Cuba. „Alle Geschichten kommen aus Samarkand“, gab Politycki schließlich seinem 2013 erschienenen Roman „Samarkand Samarkand“ über den Grenzgang eines Eigenbrötlers in der zentralasiatischen Stadt mit den vielen Sehenswürdigkeiten mit auf den Weg.