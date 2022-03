Mike Mills’ „Come on, Come on“: Beziehungsarbeit in Silbergrau

„Thumbsucker“ hieß 2005 Mills“ Debüt, 2010 und 2016 folgten „Beginners“ und „20th Century Women“. Nun ist es also wieder an der Zeit: „Come on, Come on“ ist ein im allerbesten Sinne schlichter Film geworden, eine doppelte Beziehungsstudie, in deren Zentrum ein einsamer Melancholiker, ein scheuer Jedermann namens Johnny (Joaquin Phoenix) steht; er übernimmt, als seine Schwester Viv, zu der er ein wenig den Kontakt verloren hat, eines Notfalls wegen abreisen muss, deren neunjährigen Sohn Jesse.