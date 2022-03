Oscars 2022: Schlag ins Wasser

Ohrfeige für Chris Rock

Und so kam es zu dem Eklat: Der US-Comedian Chris Rock, 57, fing sich eine hart gesetzte Ohrfeige ein, die ihm der Schauspieler Will Smith, 53, angedeihen ließ, weil Rock einen harmlos scheinenden Witz über die Frau des Mimen, die kahlgeschorene Jada Pinkett Smith gerissen hatte; sie sehe aus, als würde sie demnächst in „GI Jane II“ auftreten, scherzte Rock grinsend. Was er entweder nicht wusste oder taktlos ausblendete: Pinkett Smith leidet an einer Autoimmunkrankheit, die zu massivem Haarausfall führt. Smith schritt also entschlossen auf Rock zu, schlug ihm in die Visage, kehrte an seinen Platz zurück und forderte ihn von dort aus zweimal unflätig brüllend auf, den Namen seiner Frau nie wieder in seinen „verdammten Mund zu nehmen“. Eine gewisse Fassungslosigkeit, die gut auch zum Rest des Abends passte, stand Rock danach ins Gesicht geschrieben.