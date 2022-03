Oscars: Tradition verpflichtet? Eskapismus statt Flächenbrand?

Die Pandemie allein hatte – im Zusammenspiel mit dem Siegeszug des Film-Streaming – im vergangenen Jahr schon ausgereicht, um die Oscar-Nacht in ein historisches Publikumstief zu schleudern. 10,4 Millionen Zuschauer, nur noch rund drei Prozent der US-Bevölkerung, schalteten sich 2021 zu, um die Übertragung zu erleben; 2020 waren es weit über 23 Millionen Menschen gewesen, die ihr live beiwohnten, in den 1990er-Jahren nicht selten bis zu 50 Millionen. Der TV-Sender ABC lukriert dennoch (und auch heuer wieder) aus der Gala zuverlässig astronomische Werbeeinnahmen; ein 30-sekündiger Spot zur besten Oscar-Sendezeit schlägt dem Vernehmen nach bereits mit über 2,2 Millionen Dollar zu Buche. So viel zur Motivation und zum anhaltenden Interesse der Fernsehbosse an diesem so vielfach geschmähten Ereignis. Die Komödiantin Amy Schumer, die von profil-Gesellschaftschefin Angelika Hager auch ab Seite 44 dieser Ausgabe gewürdigt wird, soll den Abend an der Seite ihrer Kollegin Wanda Sykes und der Schauspielerin Regina Hall moderieren: ein schlagkräftiges, auch politisch korrektes Conférencièren-Team, selbstbewusst, weiblich und mehrheitlich schwarz.

Von der Tragödie des Krieges erzählen manche der heuer zur Auswahl stehenden Filme nur über die Bande, von der giftigen Wirkung überzogener Männlichkeit etwa Jane Campions psychologisch raffinierter, keineswegs traditioneller Western „The Power of the Dog“; er ist mit zwölf Nominierungen der Favorit des Abends. Die Neuseeländerin hat schon im Vorfeld Oscar-Geschichte geschrieben – als erste Frau, die mehr als einmal in der Kategorie „Beste Regie“ nominiert wurde. Ihr Film, der klug Machismo, Misogynie und queerness verhandelt, konfrontiert einen fragilen jungen Mann (Kodi Smit McPhee) mit einem Rancher (Benedict Cumberbatch), der sich den – bereits auslaufenden – Ideen des Faustrechts und der Rücksichtslosigkeit verschrieben hat. Das vierköpfige Ensemble im Zentrum des Films, das von Kirsten Dunst und Jesse Plemons ergänzt wird, greift geschlossen nach den Oscars.

Zehnfach nominiert geht Denis Villeneuves grafisch exquisites, intergalaktisches Abenteuer „Dune“ ins Rennen, wird aber vermutlich primär in den technischen Kategorien reüssieren können. „West Side Story“, Steven Spielbergs erstaunlich treues, also allzu nostalgisches Remake eines Musicals, bewegt sich wie Kenneth Branaghs nordirische Kindheitserzählung „Belfast“ in die 1960er-Jahre zurück, beide Filme treten für je sieben Oscars an.