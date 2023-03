Musikerin Verifiziert: „Das muss nicht mehr vertuscht werden“

Wahrscheinlich beides. Ich schreibe über die Dinge, die mich beschäftigen und mache aus meinen Gefühlen eine Art Gedicht. Ich bediene mich aber auch an den Erfahrungen anderer Menschen. Die Songs sind eine Coming-of-Age-Erzählung, sie spiegeln die letzten zehn Jahre wider.

In Ihren Songs geht es um Herzschmerz, Entfremdung und schlaflose Nächte. Schreiben Sie autobiografisch – oder beobachten Sie Ihre Umgebung einfach sehr genau?

Die Veröffentlichung fühlt sich ein wenig wie eine Geburt an. Einige der Stücke trage ich schon lange mit mir herum, die mussten erst an mein aktuelles Ich angepasst werden. Heute weiß ich, dass ein Album nicht nur nach einem Genre klingen muss. Auf das Album haben es die Songs geschafft, bei denen ich selbst einen Ohrwurm bekommen habe.

Ich leide seit Jahren an einem Tick in der Schulter, bin von einem Röntgen zum nächsten gerannt. Dass dieser Bewegungsdrang mit ADHS zusammenhängt, habe ich erst spät erfahren. ADHS wird bei Erwachsenen, vor allem bei Frauen kaum wahrgenommen. Es gibt einen enormen Gender-Gap, da ADHS hauptsächlich mit zappeligen Burschen im Kindergartenalter assoziiert wird. Mädchen werden weiterhin als brav, ruhig und süß sozialisiert, und ihre Hyperaktivität sorgt dann für eine ständige innere Unruhe. Die meisten Frauen mit ADHS werden erst Mitte 20 diagnostiziert, wenn sie merken, dass sie Probleme im Erwachsenenleben haben. Meine Diagnose hat mir viel Schwere genommen.

Wir sind auf dem richtigen Weg. Therapien sind normal geworden, das muss nicht mehr vertuscht werden. Außerdem wissen die Menschen viel besser über psychische Erkrankungen Bescheid. In meiner Schulzeit gab es diese Art der Aufklärung noch nicht.

Meine ersten Songs habe ich nur zum Spaß gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit meiner Musik erfolgreich werden könnte, das Musikbusiness war eine weit entfernte Welt. Somit konnte ich auch nicht enttäuscht werden. Heute bin ich froh, dass es geklappt hat. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen würde.

Autos sind ein wiederkehrendes Thema in Ihren Texten und Musikvideos – von Ihrem ersten Song „Golf 4“ (2019) bis zur aktuellen Single „Suzuki Swift“. Ist das nicht anachronistisch?

Verifiziert, 26,

wurde mit den Songs „Butterflies“ und „Schlaflos“ in Österreich und Deutschland bekannt. In Ihren Texten thematisiert die Wienerin, die sich privat Veri nennt, Verletzlichkeit und Selbstermächtigung. Für ihr Albumdebüt hat sie mit befreundeten Produzenten und Musikern zusammengearbeitet; zu hören sind auf „adhs“ unter anderem die Rapper Longus Mongus (im Song „Kater“) und Kid Kapri („Venedig“). Im Abschlusstrack „White Truck“, einer Ballade mit verwischten Gitarren-Versatzstücken, zeigt sie, wohin ihre künstlerische Reise als nächstes gehen könnte. Live kann man Verfiziert beim Frequency Festival (17.–19. August) in Salzburg erleben.