Nepo-Baby: Das hat sie von der Mama!

Wer hat gesagt, dass das Leben fair ist? Im Zentrum der aktuellen Gerechtigkeits-Debatte: Das Nepotism-Baby, kurz: Nepo-Baby. In der Kritik steht eine junge Generation von Schauspielerinnen und Schauspielern, die – so der Vorwurf –, nur so berühmt wurden, weil eben Mama oder Papa mit beiden Beinen gut im Business verankert sind. Das “New York Magazine” hat aus dem popkulturellen Jahresthema kürzlich eine vielzitierte Covergeschichte gemacht. Titel: “The Year of the Nepo Baby”. Unterzeile: “She Has Her Mother’s Eyes. And Agent.”