Neue Leiterin der Bregenzer Festspiele: „Vorarlberg ist sehr finnisch!“

Brigitte Fassbaender hat es ihr vorgemacht: Vor 30 Jahren beendete die Weltklasse-Mezzosopranistin ihre Gesangskarriere, damals 56, weil sie Regie führen und eine Institution leiten wollte. Von 1999 bis 2012 war sie Intendantin des Tiroler Landestheaters. Auch die neue Chefin der Bregenzer Festspiele, die Finnin Lilli Paasikivi, trat, zwar nicht ganz so berühmt, bis letztes Jahr als Mezzosopranistin auf. Nebenbei hatte sie schon in ihrer Heimat zwei kleinere Festivals geleitet, ehe sie 2013 die Chance ergriff, die Nationaloper in Helsinki zu übernehmen, wo sie seit 1998 im Ensemble gesungen hatte. „Mir wurde klar“, sagt Paasikivi im profil-Gespräch, „dass dieser Bus nur ein Mal an meiner Station halten wird. Ich fand es etwas früh, stand auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Aber ich dachte: Verdammt, ich wage den Sprung! Und ich habe es nie bereut. Denn das Leben ist wie ein Fluss. Man lässt sich treiben, statt gegen den Strom zu schwimmen.“

Was dann folgte, sei eine „organische Entwicklung“ gewesen. „Über die Jahre sang ich bei Festivals, an verschiedenen Häusern, aber mein Interesse an dieser Art von 360-Grad-Blickwinkel wuchs: Ich wollte das Gesamtkonzept für ein Haus entwerfen, Programme planen, über die Rolle der Solistin hinauswachsen.“ Nach ihrer Zeit an der Finnischen Nationaloper habe es sich „ganz natürlich“ angefühlt, eine Position im Ausland anzustreben. Die naturverbundene Finnin, die diese Woche 60 wird, stammt aus Südkarelien an der russischen Grenze, sie schwimmt täglich, fährt Rad und steigt gern auf Berge. „Aber natürlich: Bregenz ist Wien fern, und Vorarlberg ist schon anders. Ich mag das. Man ist hier bodenständig, entspannt, humorvoll und fleißig. All dies trifft übrigens auch auf die Finnen zu.“

Im Dezember 2022 wurde Lilli Paasikivi als Nachfolgerin Elisabeth Sobotkas designiert, im Herbst 2024 fing sie in Bregenz an. Die Planung, vor allem das Stück auf der Seebühne, greift weit voraus. Heuer kann sie sich noch auf die Weiterentwicklung des 2024 mit 100-prozentiger Auslastung entstandenen „Freischütz“ konzentrieren, für 2026 und 2028 hat sie bereits zwei große Regienamen bekannt gegeben: den Italiener Damiano Michieletto, der gerade das Sommerfestival der römischen Oper in den Caracalla-Thermen kuratiert; er wird Verdis noch nie auf der Seebühne gespielte „La Traviata“ inszenieren. Und die Amerikanerin Lydia Steier, die ab 2027 die Ruhrtriennale leiten wird, soll Wagners „Der fliegende Holländer“ herausbringen.