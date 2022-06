„Kei Herz net“: Autorin Andrea Roedig über ihr neues Buch

Wiederholt greift Roedig auf alte Aufzeichnungen zurück: „Das Wiederlesen der eigenen Tagebücher war teils berührend, teils peinlich und erschreckend“, sagt sie: „Erschrocken bin ich auch über die Menge an Text, die ich als Jugendliche produziert habe – ich habe manisch geschrieben, weil Schreiben die Rettung war.“

Viele Erkenntnisse summieren sich in „Man kann Müttern nicht trauen“. Der Plural im Titel ist allerdings fehl am Platz. Die Geschichte, die Roedig erzählt, berichtet nicht vom „allgemeinen Formelvorrat für die Biografie eines Frauenlebens“, von dem Peter Handke in seinem Mutterbuch „Wunschloses Unglück“ sprach. „Man kann Müttern nicht trauen“ widmet sich dem Phänomen M. als Einzelfall. Das ist nicht wenig. Aber weniger, als der Titel verspricht. Es informiert von einem Dasein, das die Tochter im Nachhaken in Plus und Minus zu ordnen versucht, an keiner Stelle mittels kitschigem Herz- und Schmerzanteil, meist so kantig wie karg.

Und die Gegenwart der Vergangenheit? „Ich habe gelernt, dass Erinnern nicht so magisch und plötzlich geschieht, wie es manchmal suggeriert wird“, sagt Roedig: „Dieser ,Madeleine-Moment‘, wie Proust ihn beschreibt, ist ein Mythos.“ Gerade deshalb kehrt sie in „Man kann Müttern nicht trauen“ das Unterste zuoberst.